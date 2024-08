Borrell recolza els esforços de Colòmbia per a una "sortida dialogada i democràtica" a la crisi a Veneçuela

BRUSSEL·LES, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha traslladat aquest dimarts al ministre d'Exteriors colombià, Luis Murillo, el suport als esforços de Colòmbia per aconseguir una "sortida dialogada i democràtica" a la crisi a Veneçuela, després de les eleccions presidencials del passat 28 de juliol, insistint que la solució passa per publicar i verificar les actes electorals.

"Coincidim en la importància de recolzar els esforços a Veneçuela per aconseguir una sortida dialogada i democràtica a la crisi, amb la publicació i verificació de resultats electorals detallats i el respecte als Drets Humans", ha assegurat el cap de la diplomàcia europea en un missatge en xarxes socials.

La trucada de Borrell i Murillo arriba enmig dels contactes de la UE amb els actors que estan jugant un paper en la crisi de Veneçuela, on la comunitat internacional demanda al Consell Nacional Electoral (CNE) que publiqui les actes i siguin verificades, després que proclamés guanyador a Nicolás Maduro sense presentar proves.

En aquest context, l'Alt Representant va parlar aquest dilluns amb el candidat presidencial de l'oposició veneçolana, Edmundo González, al que trasllado la posició del bloc europeu, que considera necessària la publicació i verificació de les actes electorals.

També va subratllar que hi ha Caracas ha de posar fi a la repressió i mantenir un diàleg amb garanties "que reflecteixi la voluntat popular". Les manifestacions en les últimes setmanes a Veneçuela s'han saldat amb més d'una vintena de morts, segons ONG, i 2.000 detinguts, segons les autoritats.

Tot després que el CNE donés com a guanyador de les eleccions a Nicolás Maduro, amb prop del 52 per cent dels vots, mentre que l'oposició ha presentat una part de les actes amb la qual reclama la victòria d'Edmundo González. La UE ha mantingut un punt mitjà i assenyalat que sembla que el líder opositor va guanyar "per una majoria significativa" en virtud de les còpies de les actes publicades per l'oposició.