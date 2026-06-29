Augmenten a més de 1.700 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha confirmat aquest dilluns que almenys 1.719 persones han mort i més de 5.000 han resultat ferides a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter que va registrar dimecres passat el centre de la costa veneçolana.
"La xifra de persones que van perdre la vida ascendeix a 1.719 i 5.024 persones ferides. Fins al moment, 15.866 persones damnificades i un total d'afectats en hospitals de 21.619", ha informat en una roda de premsa.
El dirigent veneçolà ha assenyalat que des del passat 24 de juny el país ha patit 611 "esdeveniments sísmics" i 609 rèpliques, una d'elles aquest mateix dilluns, de 4,2, si bé no ha deixat "cap afectació de cap estructura ni sobre cap persona".