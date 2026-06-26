Augmenten a 920 els morts pels terratrèmols a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Marcos Salgado
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Veneçuela han elevat aquest divendres a 920 els morts i 3.360 els ferits a causa dels terratrèmols de magnitud superior a 7 en l'escala oberta de Richter registrats el dijous al país.
El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, així ho ha dit en una roda de premsa en la qual també ha indicat que els damnificats pel sisme arriben als 3.007.
"Volem enviar un missatge fort i demanar-los a tots que vulguin recolzar que no baixin a la Guaira perquè, entenent que ha estat massiu el desig d'ajudar a l'altre, també passa que es congestionen les vies on estem evacuant a les persones afectades i ferits", ha agregat.