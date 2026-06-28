Aterra a Torrejón (Madrid) el primer avió amb 76 espanyols repatriats des de Veneçuela

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat que aquest diumenge ha aterrat a la base aèria de Torrejón d'Ardoz el primer avió amb ciutadans repatriats des de Veneçuela.
Segons ha detallat en un àudio remès als mitjans, en el vol han arribat un total de 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols.
A més, viatjaven altres 20 persones de diferents nacionalitats, entre elles de França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, Veneçuela i Argentina.
Fins al moment, són nou els espanyols morts en els terratrèmols del passat dijous a Veneçuela.
Exteriors confirma a més que 131 espanyols segueixen desapareguts, dos menys que en el balanç anterior, i que es mantenen en 14 els localitzats sota els enderrocs que centren els esforços dels equips de rescat.
El Ministeri insisteix que totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar en xarxes socials del Ministeri i de l'Ambaixada a Caracas, estan obertes i es demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzin amb els telèfons: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; i +58 212 6270314.