Veneçuela aprova amb "aclaparadora" majoria el referèndum sobre L'Essequibo

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela, Elvis Amoroso, ha informat que el referèndum realitzat aquest diumenge sobre L'Essequibo, territori en disputa amb Guaiana, ha estat aprovat amb una "aclaparadora" majoria.

La jornada, que ha transcorregut amb tranquil·litat, es va perllongar dues hores més per decisió del CNE, que ha anunciat que el 'sí' ha guanyat en les cinc preguntes plantejades amb més del 95 per cent dels vots en uns comicis en els quals més de 10,5 milions de persones ha acudit a les urnes.

En una compareixença davant els mitjans, l'autoritat electoral ha assenyalat que Veneçuela és "lliure i independent", i que la sobirania resideix en el poble i l'exerceix a través del sufragi. Així mateix, ha felicitat a l'electorat "per la participació sense precedents en aquest refèrendum històric", segons recull la cadena de televisió Telesur.

Amoroso ha detallat que el 95,93 per cent de l'electorat s'ha mostrat "d'acord amb la creació de l'estat Guaiana Essequiba" i el desenvolupament d'un pla que atorgui la ciutadania i carnet d'identitat, "d'acord amb l'Acord de Ginebra i el Dret Internacional, incorporant en conseqüència aquest estat en el mapa del territori veneçolà".

A més, el 95,4 per cent està d'acord en "oposar-se per tots els mitjans en conformitat amb al dret a la pretensió de Guaiana de disposar unilateralment d'un mar pendent per delimitar, de manera il·legal i en violació del Dret Internacional". També han coincidit amb la posició de Veneçuela de no reconèixer la jurisdicció de la Cort Internacional de Justícia (CIJ) per resoldre la disputa.

El 98,11 per cent dels votants han donat suport l'Acord de Ginebra de 1996 "com a únic instrument jurídic vàlid per aconseguir una solució pràctica i satisfactòria per a Veneçuela i Guaiana" i el 97,83 per cent ha rebutjat la "línia imposada fraudulentament pel Laudo Arbitral de París de 1899".

El partit polític Voluntat Popular, de l'oposició, ha rebutjat els resultats i ha demanat observació internacional "imparcial" i una auditoria del procés electoral en totes les seves etapes". Hores abans, va considerar que es tractava d'una crònica d'un fracàs anunciat", en afirmar que hi havia centres de votació buits a tot el territori nacional.

El conflicte territorial es remunta al segle XIX, però la tensió política ha augmentat en els últims mesos, entre altres raons després que la Cort Internacional de Justícia (CIJ) es declarés competent sobre el cas, en contra del criteri de Veneçuela. Guaiana vol aprofitar els recursos naturals de la zona, també coneguda com a Guaiana Essequiba.

Divendres passat, la CIJ va ordenar a Veneçuela "abstenir-se de qualsevol acció" que pogués "modificar" la situació actual a L'Essequibo, en una mesura cautelar que, no obstant això, no al·ludeix al referèndum consultiu que ha convocat per al diumenge el Govern Maduro.