Veneçuela anuncia la sortida d'un petrolier de Chevron enmig del bloqueig marítim impost pels EUA

Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda
MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Veneçuela ha anunciat aquest diumenge la sortida d'un buc de la companyia nord-americana Chevron amb cru veneçolà i destinació als Estats Units, enmig de les tensions amb aquest país i mentre Washington continua la persecució del petrolier 'Bella 1' quan es dirigia a la costa veneçolana.
"Salpa des del nostre país un buc de la companyia nord-americana Chevron amb petroli veneçolà rumb als Estats Units, amb estricta inclinació a les normes i els compromisos assumits per la nostra indústria petroliera", ha indicat la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a través del seu compte en Telegram.
La dirigent ha assegurat que el seu país "sempre ha estat i seguirà sent respectuosa de la legalitat nacional i internacional" en un missatge acompanyat d'un vídeo en el qual un home, que es pressuposa un dels tripulants, anuncia la sortida del buc "'Canopus Voyage' (...) amb 500.000 barrils" de cru veneçolà en el seu interior.