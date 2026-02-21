Veneçuela anuncia amnisties a 379 presos polítics amb vista a la seva excarceració en les properes hores

Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta
L'ONG Fòrum Penal verifica que els alliberaments han començat durant aquesta passada matinada
MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern veneçolà ha anunciat l'admissió a tràmit de mesures d'amnistia per 379 presos polítics les excarceracions dels quals, segons ha pogut verificar l'ONG Foro Penal, especialitzada en el seguiment de la situació d'empresonats al país, estan ocorrent des de fa unes hores.
L'anunci inicial ha estat realitzat aquesta matinada pel diputat i president de la Comissió Especial per al Seguiment de la Llei d'Amnistia, Jorge Arreaza, en declaracions a la cadena pública Veneçolana de Televisió (VTV).
"M'acaben d'informar tant des del Tribunal Suprem com des del Ministeri Públic que s'han rebut sol·licituds del Ministeri Públic als tribunals competents per atorgar mesures d'amnistia", ha informat Arreaza en plena entrevista.
"En total es tracta de 371 (amnisties) a Caracas, 5 a Barinas, 2 a Portuguesa i una a Monagas. En total són 379 persones que han de ser excarcerades, amnistiades entre la nit (del divendres) i el matí (del dissabte)", ha indicat.
Aquest matí, el director i vicepresident de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha confirmat que des de l'organització s'està verificant "que durant la nit d'ahir i matinada d'avui s'estan materialitzant els primers alliberaments derivats de la Llei d'Amnistia", ara com ara sense donar més detalls.