Veneçuela.- Amnistia Internacional condemna l'ús d'una aplicació a Veneçuela per denunciar a manifestants

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Amnistia Internacional ha condemnat la reconversió de l'aplicació VenApp, propietat del Govern i concebuda per recollir denúncies sobre assumptes com a corts d'energia i emergències mèdiques, en una plataforma per denunciar a manifestants contraris al chavisme.

VenApp, creada l'any 2022, hauria estat adaptada per a aquest nou ús, defensat públicament pel president Nicolás Maduro. L'aplicació ja no està en les botigues de Google i Apple, però continua activa pels qui ja la hi havien descarregat en els seus telèfons mòbils.

El director de la Iniciativa Silicon Valley d'Amnistia Internacional, Matt Mahmoudi, ha qüestionat el compromís de les empreses tecnològiques que van desenvolupar la tecnologia amb els Drets Humans, ja que considera que haurien d'haver avaluat la seva possible utilització per limitar drets i llibertats fonamentals.

"Amnistia ha documentat en repetides ocasions com, amb massa freqüència, les empreses de tecnologia segueixen pràctiques que afecten negativament els Drets Humans sense una avaluació adequada d'aquests riscos", ha exposat Mahmoudi, en un comunicat en el qual ha al·ludit al recorregut passat de les autoritats veneçolanes.

En aquest sentit, ha apuntat que "hauria d'haver estat bastant clar" que, en el cas de Veneçuela, era necessari tenir en compte els riscos, "tenint en compte del llarg historial de l'administració veneçolana en matèria de repressió de qualsevol forma de dissidència". La tensió social ha augmentat de nou després de les controvertides eleccions presidencials del 28 de juny.