Alliberats els activistes opositors veneçolans Virgilio Laverde i Didelis Corredor Acosta

Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi
MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -
L'oposició veneçolana ha confirmat aquest dissabte l'alliberament dels activistes Virgilio Laverde i Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela a l'estat de Bolívar, i ajudant del periodista i pres polític Roland Carreño, respectivament.
"Des del comitè de Vente Venezuela confirmem l'excarceració de Virgilio Laverde", detingut des d'agost de 2024, ha anunciat la comissió per als Drets Humans de la plataforma en el seu compte de la xarxa social X, en l'última d'una sèrie d'alliberaments de presos després de la presa el cap de setmana passat del president Nicolás Maduro en una operació militar d'EUA.
"Mai va haver d'estar darrere les reixes. Exigim llibertat plena per a ell i per a tots els presos polítics que encara romanen en calabossos", ha afegit el moviment opositor.
L'ONG veneçolana Foro Penal, especialitzada en el seguiment de la situació dels presos polítics al país, va confirmar ahir la posada en llibertat de nou empresonats, entre ells cinc espanyols, durant les hores prèvies. Precisament el seu vicepresident, Gonzalo Himiob, ha confirmat l'excarceració de Corredor Acosta, detinguda des de juliol de 2023.
Foro Penal estima que ara mateix hi ha uns 809 presos en aquesta condició a les presons del país, entre ells 87 estrangers (17 amb doble nacionalitat hispanoveneçolana).