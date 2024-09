Albares reclama "l'alliberament immediat" dels espanyols "injustament retinguts" a Veneçuela

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha reclamat aquest dilluns "l'alliberament immediat" dels dos espanyols "injustament retinguts" per Veneçuela i ha demanat als socis de la UE la seva solidaritat amb aquest cas.

La situació a Veneçuela tornarà a figurar en la reunió que van mantenir els ministres d'Exteriors de la UE aquest dilluns a Nova York, en els marges de l'Assemblea General de l'ONU, a petició d'Espanya, segons ha explicat Albares abans del seu inici.

El cap de la diplomàcia ha indicat que va aprofitar la trobada per plantejar als seus col·legues europeus la "injustificable situació" dels dos espanyols, "injustament retinguts i que deuen ser alliberats immediatament" i per demanar-los la seva "solidaritat".

El ministre d'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, va anunciar el passat 14 de setembre que Andrés Martínez Adasme, de 32 anys, i José María Basoa Valdovinos, de 35, havien estat detinguts en Port Ayacucho en el marc d'un complot orquestrat per l'oposició i que tenia com a objectiu assassinar al president, Nicolás Maduro, i altres líders chavistes.

Segons Caracas, tots dos estaven vinculats amb el CNI, alguna cosa que el Govern ha negat en tot moment, assegurant que no treballaven per a cap organisme públic. Les seves famílies van informar que els van perdre la pista en Inírida (Colòmbia) el 2 de setembre quan es dirigien a Port Ayacucho i van presentar una denúncia per la seva desaparició davant de l'Ertzaintza el 9 de setembre.

El ministre va indicar el divendres passat que el Govern continuava sense confirmació oficial sobre la identitat dels detinguts i el lloc en el qual es troben malgrat que l'hi havia demanat expressament, conforme a la Convenció de Viena, al canceller veneçolà, Yvan Gil, en la conversa que van mantenir tres dies abans.

Precisament, el canceller veneçolà, igual que Albares, es troba ja a Nova York, on serà l'encarregat d'intervenir davant de l'Assemblea General en representació de Veneçuela. De moment, Exteriors no ha indicat si està previst una trobada entre tots dos, que en principi haurien de coincidir en la reunió ministerial informal de la UE-CELAC.

A més, Albares té previst una trobada a quatre amb els ministres d'Exteriors de Mèxic, Colòmbia i Brasil per abordar la situació a Veneçuela, segons ha informat el seu departament.