Veneçuela acusa als EUA de "maniobrar" després de la seva condemna de les detencions a opositors

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Veneçuela ha acusat als Estats Units de "maniobrar" per "amagar" la seva responsabilitat en 'Pdvsa-Cripto', la trama de corrupció de la petroliera estatal Pdvsa, per la qual hi ha 66 persones detingudes, entre elles l'expresident de la companyia i exministre, Tareck El-Aissami.

"El senyor (Brian A.) Nichols --màxim responsable del Govern nord-americà per a temes d'Amèrica Llatina-- intenta una basta i estúpida maniobra, com a ridícula cortina de fum, per amagar la responsabilitat dels Estats Units en la trama de corrupció 'Pdvsa-Cripto', tractant de protegir a les seves titelles i lacais, a Veneçuela i al món, responsables de la conspiració permanent contra el nostre país", ha declarat aquest dilluns el ministre d'Exteriors veneçolà, Yvan Gil.

Al voltant d'una hora abans, el màxim responsable del Govern nord-americà per a temes d'Amèrica Llatina havia reprovat l'arrest de dirigents opositors a Veneçuela i havia demanat la seva excarceració.

"Condemnem les detencions de més personal de campanya dels partits d'oposició democràtica veneçolana durant el cap de setmana. Aquests arrests van en contra d'un procés electoral inclusiu. Demanem l'alliberament immediat de tots els presos polítics", va assenyalar en el seu compte de la xarxa social X.

Aquest intercanvi de declaracions ha tingut lloc després que l'opositòria Plataforma Unitària de Veneçuela (PUD) hagi denunciat aquest diumenge la detenció durant la darrera jornada de tres dirigents de campanya municipals a la regió veneçolana de Portuguesa, a l'oest del país.

El representant de la PUD, Edmundo González Urrutia, serà qui s'enfronti a Nicolás Maduro en les eleccions del 28 de juliol, després de la impossibilitat d'inscriure a la vencedora de les primàries del 2023, María Corina Machado, i a la seva teòrica substituta, Corina Yoris.