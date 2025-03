El papa no té febre, no ha presentat més broncoespasmes i el seu estat es manté "estable"

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc no té febre, les seves condicions clíniques s'han mantingut "estables" i no presenta leucocitosis, segons ha informat el Vaticà la tarda d'aquest dissabte en un comunicat, en el qual detalla que el Pontífex ha alternat "ventilació mecànica no invasiva amb llargs períodes d'oxigenoterapia d'alt flux, mantenint sempre bona resposta a l'intercanvi gasós".

A més, el papa ja no ha presentat broncoespasmes aquest dissabte, a diferència d'ahir quan va sofrir una crisi aïllada de broncoespasmes que va desembocar en un episodi de vòmits amb inhalació i "un empitjorament sobtat de l'afecció respiratòria".

En el comunicat d'aquest dissabte a la tarda, el Vaticà ha destacat que "les condicions clíniques del Sant Pare es van mantenir estables" i els "paràmetres hemodinàmics", també.

El papa, que porta ingressat des del 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma després de patir una infecció de les vies respiratòries, ha continuat menjant i s'ha sotmès "periòdicament a fisioteràpia respiratòria, col·laborant activament" aquest dissabte.

A més, el Pontífex està "orientat" i a la tarda ha rebut l'Eucaristia i després s'ha dedicat a l'oració, encara que el pronòstic mèdic segueix sent reservat.