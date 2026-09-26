El Papa Lleó XIV demana a 700.000 fidels a París no guardar-se la fe "només per a ells mateixos"

Pierre Teyssot/AGF via ZUMA Pres / DPA
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha oficiat aquest dissabte una missa a la plaça de la Concòrdia de París davant de 700.000 fidels, als quals ha demanat que no es guardin la fe "només per a ells mateixos", en el marc del segon dia del seu viatge apostòlic a França.
"No us quedeu amb la fe en Jesucrist només per a vosaltres mateixos, sinó deixeu que vessi per saciar i omplir les persones que trobeu. Us correspon a vosaltres portar l'esperança allà on regnen el desànim i l'aridesa espiritual", ha asseverat el Pontífex durant l'homilia.
El Papa ha instat els congregats a "portar l'esperança allà on regnen el desànim i l'aridesa espiritual", convidant-los a ser agents de transformació en la societat.
Lleó XIV ha arribat a l'altar instal·lat davant de l'avinguda dels Camps Elisis després de fer un recorregut en papamòbil des de la plaça Charles-de-Gaulle, mentre la multitud el saludava onejant banderes de l'Estat de la Ciutat del Vaticà.
En la seva intervenció, Lleó XIV ha abordat la "set existencial" de l'ésser humà, afirmant que Jesucrist "surt a l'encontre de cada home en la seva història i se li revela com la veritable font d'aigua viva capaç de calmar la seva set", després d'aclarir que no es tracta d'una necessitat material, "sinó més aviat d'una set de sentit, de veritat i de realització".
Així mateix, el Pontífex ha advertit contra el risc d'omplir el buit interior amb "béns materials" o "petits ídols que prometen l'or i el moro", recordant que "als ulls de Déu, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, ni un codi identificatiu, sinó una persona, una persona única i insubstituïble".
L'escenari de la celebració ha tingut com a teló de fons una reproducció de la rosassa sud de la catedral de Notre Dame de París, juntament amb una gran creu daurada de més de quatre metres d'altura i l'estàtua platejada de la Mare de Déu amb el Nen --regal del rei Carles X el 1826--, una imatge que tradicionalment surt en processó cada 15 d'agost pels carrers de la capital francesa.
D'altra banda, el Papa ha dedicat unes paraules a les famílies franceses que "perseveren amb valentia en la seva missió malgrat les múltiples dificultats que afronten diàriament", i també s'ha adreçat als joves per recordar-los que són "l'Església d'avui".
En aquest context, ha al·ludit a la "llarga i bella història santa" de França, recordant l'empremta dels primers màrtirs locals com Blandina, Potí, Ireneu, així com de figures històriques dedicades al servei dels necessitats, citant expressament sant Vicenç de Paül, Frederic Ozanam i Joana Jugan.
La celebració, que ha comptat amb la participació de més d'un miler de coristes procedents de 34 diòcesis franceses, ha inclòs un ofertori a càrrec de persones ateses per iniciatives de solidaritat a París, representants de comunitats estrangeres i dones de diverses esglésies orientals.
En finalitzar l'acte, l'arquebisbe de París, monsenyor Laurent Ulrich, ha agraït la visita al Sant Pare lliurant-li una reproducció de l'escultura de Notre-Dame de París, abans que el Pontífex continuï el seu viatge apostòlic cap a Lorda i Metz.