MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha sofert una crisi asmàtica aquest dissabte i se li ha realitzat una transfusió de sang, segons informa el Vaticà a través del comunicat diari que actualitza el seu estat de salut des que va ingressar fa més d'una setmana a l'Hospital Gemelli de Roma.

Durant el matí d'aquest dissabte el papa Francesc ha presentat una "crisi respiratòria asmàtica perllongada", que ha requerit que se li subministrés oxigen.

A més, les analítiques de sang d'avui han evidenciat "trombocitopènia (baixada de plaquetes), associada a anèmia, que ha requerit l'administració de transfusions de sang", detalla el comunicat, que destaca que les condicions del Pontífex "continuen sent crítiques, per tant, no està fora de perill".

El papa Francesc, que rep tractament hospitalari des de fa una setmana per una pneumònia bilateral derivada d'una bronquitis, segueix "atent" i ha passat el dia a la seva butaca encara que, segons s'indica, "sentia més dolors que ahir". De moment el pronòstic és reservat, conclou el text.