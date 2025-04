El Vaticà decreta 9 dies de dol per la defunció del Papa Francesc a partir del dissabte

MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El Vaticà ha decretat aquest dimecres per la nit 9 dies consecutius de dol per la mort del Papa Francesc a partir d'aquest dissabte, que és el dia en el qual tindrà lloc el seu funeral, període durant el qual se celebraran misses solemnes en la Basílica de Sant Pere fins al 4 de maig.

La Santa Seu ha indicat que els esdeveniments tindran lloc després que aquest dissabte se celebri la missa funeral del Pontífex a les 10.00 hores (hora local); hi haurà misses cada dia fins al diumenge 4 de maig a les 17.00 hores, segons resa un comunicat publicat per la Santa Seu.

Així, la missa funeral del Papa, mort el dilluns als 88 anys, marcarà l'inici del tradicional període de 9 dies consecutius de dol que estaran marcats per misses en memòria del difunt Pontífex. Després d'aquest període, es convocarà el conclave de cardenals per triar al successor de Francesc, en un termini que no podrà superar els 20 dies des de la seva mort.