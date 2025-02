Vance denuncia una pèrdua de valors europeus i avisa que amb Trump hi ha "un nou xèrif" a la ciutat

MADRID 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident dels Estats Units (EUA), J.D. Vance, ha lamentat aquest divendres a Múnic una pèrdua dels valors que Europa comparteix amb el seu país, especialment la defensa de la llibertat d'expressió que ara mateix està "en reculada" al continent europeu, en criticar que els països estan suprimint visions polítiques "alternatives" i perseguint missatges discrepants.

"L'amenaça que més em preocupa a Europa és l'amenaça interior que representa la retirada d'Europa dels valors que comparteix amb nosaltres", ha manifestat Vance durant la seva primera aparició en la Conferència de Seguretat de Múnic que ha arrencat aquest divendres.

Vance ha interpretat les regulacions de Brussel·les de les xarxes scials com un atac a la llibertat d'expressió "en un esforç contra el que anomenen discursos d'odi", a més de l'actuació de la policia alemanya, que ha acusat de perseguir individus per "discursos antifeministes".

També s'ha referit a la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans de rebutjar els recursos del candidat prorús de Romania per validar el seu triomf electoral com un cas d'expressió antidemocràtica. "Quan veiem que tribunals europeus anul·len eleccions", ha manifestat Vance, "ens hem de preguntar si cal fer alguna cosa més que parlar de valors per començar a actuar conforme a aquests valors".

El vicepresident dels EUA també ha al·ludit a les denúncies de la Unió Europea per la ingerència russa en la xarxes socials.

"Expressar opinions no constitueix una interferència electoral, fins i tot quan s'expressen fora del teu propi país i fins i tot quan aquestes persones són molt influents", ha manifestat en referència a la recent aparició del magnat Elon Musk, en un míting d'AfD.

"Creieu-me i ho dic amb humor: si la democràcia nord-americana ha pogut sobreviure a deu anys de retrets de Greta Thunberg", ha declarat Vance sobre l'activista mediambiental, acèrrima crítica de la primera administració Trump, "podeu sobreviure a uns mesos d'Elon Musk".

"Si la vostra democràcia és destruïda per missatges pagats per una potència estrangera, potser no és una democràcia gaire forta per començar", ha afegit Vance, abans de declarar que, amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, hi ha "un nou xèrif" a la ciutat.

Vance ha avisat que, en l'esforç per restringir polítiques "alternatives", Europa s'ha generat tota sola una crisi per la discrepància entre Brussel·les i aquestes opinions. "Si intenteu fugir dels vostres votants, no hi ha res que Amèrica pugui fer per vosaltres", ha avisat.