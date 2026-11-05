Vance atribueix a la guerra de l'Iran el desastre dels republicans en les 'midterms': "És la raó òbvia"

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident dels Estats Units (EUA), J.D. Vance, ha atribuït el desastre del Partit Republicà en les eleccions legislatives celebrades aquest dimarts a la guerra de l'Iran i ha qüestionat que la derrota electoral sigui un "preu que valia la pena pagar" pel conflicte de l'ofensiva d'Israel i els EUA contra el país asiàtic a finals de febrer.
"La veritable raó per la qual hem perdut és òbvia per a gairebé tothom", ha dit el vicepresident en un extens missatge a les seves xarxes socials.
"La raó per la qual hem perdut és la guerra. El mateix president (Donald Trump) ho va dir. Si vols argumentar que (...) perdre el Senat durant els pròxims sis anys ha valgut la pena, endavant", ha assenyalat.
"Però tothom sap per què hem perdut. I qualsevol conversa sincera sobre el camí a seguir a partir d'ara ha de començar des d'aquí", ha afegit Vance, que malgrat això ha assegurat que manté l'"esperança" al país nord-americà.
Ha donat la raó a les persones que avui estan "enfadades" perquè van advertir dels efectes de la guerra en el panorama polític nacional i ha animat a "canalitzar aquesta energia per votar els republicans que comparteixen la mateixa visió del món". "Aprofitem aquesta ràbia i tornem a la tasca de salvar el país", ha insistit.
Vance s'ha mostrat sorprès pels resultats electorals malgrat que, ha admès, "ja (se) sentia pessimista" de cara als comicis i s'ha fet ressò d'una enquesta que apunta les quatre principals motivacions dels electors que aquesta vegada optarien pels demòcrates tot i votar Trump el 2024: "posar fi a la guerra, centrar-se en el cost de la vida i la inflació, 'America First' i canviar la relació amb Israel".
Les 'midterms' han suposat un cop dur per al Partit Republicà, després que els demòcrates hagin guanyat a les dues cambres del Congrés dels EUA i hagin obtingut triomfs històrics de diversos governadors en estats com Texas, Ohio o Geòrgia.