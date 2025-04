Vance afirma que la "majoria" de països europeus no tenen capacitat militar per a una defensa "raonable"

MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident dels Estats Units (EUA), J.D. Vance, ha assegurat que "la majoria de països europeus no tenen exèrcit per a una defensa raonable" en cas de conflicte, en una nova crida de l'administració de Donald Trump per incrementar la despesa en defensa amb la qual vol insistir que Europa no pot estar "subsidiada" pel país nord-americà en termes militars.

Vance ha donat per fet que a Europa ja no hi ha els "exèrcits imponents" d'abans, que "almenys poguessin defensar el seu territori", excepte algunes "excepcions" entre les quals ha citat el Regne Unit, França i Polònia. "Són les excepcions que confirmen la regla, que els líders europeus han invertit dràsticament poc en seguretat", ha assenyalat en una entrevista del portal 'Unherd'.

Això "ha de canviar", segons Vance, una de les veus de l'administració Trump que al llarg dels darrers mesos ha reclamat als països socis de l'OTAN que elevin la despesa en defensa. Trump fins i tot ha plantejat augmentar aquestes inversions fins al 5 per cent del PIB.

En aquest sentit, el vicepresident nord-americà ha assenyalat que Europa no pot ser "un vassall permanent en termes de seguretat" dels EUA, malgrat que alhora ha apuntat que "no vol que els europeus facin simplement el que els diuen els nord-americans", en qualsevol àmbit.

"Continuem veient Europa com un aliat" i "volem una aliança en la qual els europeus siguin una mica més independents i que les relacions de seguretat i comercials ho reflecteixin", ha afegit, en al·lusió també a l'altre gran punt de fricció entre els dos costats de l'oceà Atlàntic.