Un vaixell militar xinès bloqueja guardacostes filipins en aigües del mar de la Xina Meridional

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Un vaixell de la Milícia Marítima xinesa ha tallat aquest dissabte el pas a una embarcació de la Guàrdia Costanera de Filipines que s'adreçava al banc de sorra de Scarborough Shoal, que és a les aigües en disputa del mar de la Xina Meridional.

La televisió pública filipina PTV ha publicat el vídeo en el qual el vaixell xinès bloqueja el vaixell filipí 'BRP Datu Sanday' en una missió de reposició dels pescadors filipins a la zona. La nau xinesa hauria estat a uns 300 metres de la filipina en un incident que ha tingut lloc a unes 1,2 milles nàutiques al sud de Scarborough Shoal, també conegut com a Panatag.

El 'BRP Datu Sanday' finalment ha pogut entregar els subministraments d'aliments i carburant als pescadors de més de 44 vaixells pesquers, informa el diari filipí 'Phil Star'.

A més de Filipines, Brunei, Xina, Malàisia, Taiwan i Vietnam reivindiquen la sobirania en algunes zones del mar de la Xina Meridional, per on cada any passen vaixells amb mercaderies per valor de 3,4 bilions de dòlars.

En el cas de Scarborough Shoal, el Tribunal Permanent d'Arbitratge de la Haia va donar la raó a Filipines en la seva reclamació de sobirania el 2016. La zona seria en realitat reivindicada per Taiwan, territori que Pequín també reclama com a propi, malgrat que el banc de sorra ja figurava en els mapes de Filipines durant l'època colonial espanyola.