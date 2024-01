El vaixell de càrrega 'Marlin Luanda', atacat pels houthis, continua cremant en aigües del golf d'Aden

Els insurgents iemenites asseguren que el vaixell viatjava a Israel amb combustible per a avions de combat



MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El vaixell de càrrega britànic 'Marlin Luanda' continua cremant al golf d'Aden més de 12 hores després de l'atac aeri efectuat contra el vaixell per la insurrecció houthi del Iemen, en un dels assalts més greus des que els rebels van decidir llançar una campanya contra la navegació a la zona com a maniobra de pressió contra Israel durant la guerra de Gaza.

L'últim comunicat de l'operadora del vaixell, Trafigura, indica que "no hi ha constància de víctimes mortals ni morts", però "la tripulació es continua esforçant per controlar l'incendi en un dels tancs de gasolina del vaixell amb suport de vaixell de guerra".

Trafigura va constatar l'impacte d'un míssil houthi contra el vaixell que, segons va informar llavors l'agència Bloomberg, transportava nafta rus --un hidrocarbur emprat per a la fabricació de productes químics-- amb destinació a Grècia.

Els houthis han donat una altra versió: el vaixell, segons fonts rebels a la cadena Al-Mayadin, anava cap a Israel carregat amb "combustible especial" per als avions de combat i van arribar a acusar els destructors nord-americà i britànic que acompanyaven el vaixell de deixar el 'Marlin Luanda' a la seva sort, extrem desmentit per la companyia en el seu últim comunicat.

En un primer moment, la firma de seguretat britànica Ambrey va informar en un comunicat, recollit per Bloomberg, que un míssil havia impactat en aquest vaixell que transitava pel golf d'Aden, amb la qual cosa havia provocat un incendi, si bé la tripulació es troba fora de perill.

El comandament central de l'exèrcit nord-americà, el CENTCOM, va confirmar a través de la xarxa social X que "el 26 de gener, aproximadament a les 7.45 pm (hora de Sanà), terroristes houthis amb el suport de l'Iran van disparar un míssil balístic des d'àrees controlades pels houthis al Iemen i van aconseguir el petrolier que duia una bandera de les illes Marshall".

En la mateixa comunicació, el CENTCOM va afegir que "el vaixell va emetre una trucada de socors i va reportar danys" i que l''USS Carney' i altres vaixells de la coalició internacional "han respost i li estan brindant assistència".