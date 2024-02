Uns activistes israelians tornen a bloquejar l'ajuda humanitària a Gaza per Nitzana

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'activistes del moviment israelià Tzav 9 ha bloquejat aquest divendres el pas de Nitzana per impedir l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza malgrat que l'exèrcit ha declarat l'àrea com a zona militar per impedir aquests incidents.

Els organitzadors han explicat que els participants en la marxa s'han limitat a envoltar els "controls" que hi ha al pas, que fa frontera amb Egipte i serveix de prolegomen a l'entrada final d'ajuda a Gaza a través del pas de Rafah.

"A aquesta hora", segons la nota recollida pel diari 'Yediot Aharonot', "el pas està tancat al trànsit i ni un sol camió ha travessat la frontera". "No passarà cap ajuda fins que torni l'últim dels segrestats", afegeix el comunicat.

El moviment Tzav 9, que comprèn activistes, colons i familiars d'ostatges, ja ha protagonitzat altres maniobres de bloqueig a passos com el de Kérem Xalom malgrat les peticions del Govern israelià perquè deixin lliure l'accés als camions.

De fet, aquest cap de setmana el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va demanar als activistes que suspenguessin la iniciativa en explicar que "sense una mínima ajuda humanitària a Gaza, Israel no podrà complir amb els seus objectius de guerra".