Uns 60 detinguts després dels enfrontaments entre manifestants propalestins i seguidors del Maccabi Tel Aviv

La Policia investiga els "múltiples incidents violents" i diu que no hi ha confirmació que hi hagi presa d'ostatges

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia d'Amsterdam ha xifrat aquest divendres en més de 60 els detinguts després dels "incidents violents" registrats entre un grup de manifestants propalestins i aficionats de l'equip de futbol Maccabi de Tel Aviv que s'havien desplaçat als Països Baixos pel partit que va enfrontar al club a l'Ajax, successos que es van saldar amb almenys cinc ferits.

Així, ha afirmat en un missatge al seu compte a la xarxa social 'X' que un total de 62 persones han estat arrestades de moment, abans d'agregar que ha iniciat "una àmplia investigació" entorn dels "múltiples incidents violents" registrats després del partit, emmarcat en la Champios League.

"La Policia té constància d'informacions sobre una possible situació amb ostatges i sobre persones desaparegudes, si bé fins ara no hi ha confirmació que això hagi tingut lloc. Això també està sent investigat", ha recalcat.

Els incidents van esclatar després del partit, disputat al Johan Cruyff Arena, als voltants del qual s'havien concentrat desenes de manifestants propalestins per protestar contra el fet que l'equip israelià segueixi competint i no hagi estat exclòs arran l'ofensiva militar llançada contra la Franja de Gaza.

Les autoritats no s'han pronunciat de moment sobre la cronologia dels successos, ja que des d'Israel han denunciat atacs contra els seguidors, però vídeos publicats a les xarxes socials mostren que podrien haver estat aquests els que van provocar i van corejar càntics contra els manifestants, la qual cosa va derivar en enfrontaments.

Després d'això, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha demanat al seu homòleg neerlandès, Dick Schoof, que garanteixi la seguretat dels ciutadans israelians, alhora que ha anunciat l'enviament de dos avions des d'Israel per repatriar als ciutadans israelians que es troben als Països Baixos amb motiu del partit de futbol.

Per la seva banda, Schoof ha afirmat que ha "seguit amb horror les notícies procedents d'Amsterdam" sobre "atacs antisemites contra israelians completament inacceptables". "En una trucada telefònica amb Netanyahu, he emfatitzat que els perpetradors seran localitzats i processaments. Ara regna la tranquil·litat a la capital", resolt.