Uns 200 morts en un bombardeig israelià en una escola de l'ONU al nord de Gaza, segons Al-Jazeera

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Unes 200 persones han mort en un bombardeig israelià a l'escola Al-Fajura, una de les instal·lacions de l'Agència per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA), situada al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la Franja de Gaza.

Un corresponsal de la cadena panàrab Al-Jazeera ha informat del balanç de víctimes mortals en aquest atac israelià.

L'UNRWA no ha confirmat aquest atac en concret, però ha denunciat en un comunicat aquest mateix dissabte que "milers de persones, inclosos els nostres companys, estan morint pels bombardejos". "Aviat hi haurà més morts com a conseqüència del setge", ha advertit l'organització.

"Cada minut, cada hora, la situació a Gaza empitjora (...). Un alto el foc seria crític per salvar el que queda de la nostra humanitat", ha indicat l'UNRWA en un missatge publicat a X.

Nombrosos desplaçats palestins s'han refugiat als hospitals i a les escoles de la UNRWA situades als voltants de l'Hospital Indonesi, al nord de ciutat de Gaza, per evitar els atacs israelians.