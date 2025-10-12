Uns 170 camions amb ajuda humanitària entren a la Franja de Gaza

L'OCHA confirma que hi ha "avanços" per a la represa dels enviaments d'ajuda a l'enclavament palestí
MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns 170 camions carregats amb ajuda humanitària han entrat aquest diumenge a la Franja de Gaza, segons ha confirmat l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Orient Pròxim (UNRWA), mentre es manté l'alto el foc acordat entre les parts com a preludi de l'alliberament dels ostatges segrestats a Gaza a canvi de presos palestins.
"Som l'única organització amb magatzems a Gaza i amb capacitat per distribuir ajuda de forma organitzada i transparent. La UNRWA és l'única agència amb capacitat per distribuir ajuda a la ciutat de Gaza", ha destacat l'organització en un comunicat.
La UNRWA ha destacat que compta amb "milers de treballadors i centenars de punts de distribució" i que compta amb la capacitat de "reposar l'equip destruït a la ciutat de Gaza en qüestió d'hores".
A més, té uns 6.000 camions amb ajuda humanitària esperant per entrar a la Franja de Gaza i hi ha "converses en marxa perquè puguin entrar", ja que Israel és qui autoritza o no l'ingrés d'aquesta ajuda humanitària a través del pas fronterer de Kerem Shalom, ja que la resta d'accessos estan tancats.
"Tenim suficient menjar per alimentar a tota Gaza durant entre dos i tres mesos i la població es mor de gana. Tenim material per a refugis per a centenars de milers de persones, mantes per més d'un milió de persones", ha destacat el portaveu de la UNRWA Sam Rose en declaracions al portal de notícies Middle East Eye.
La UNRWA ha ressaltat que està llesta per "lliurar una ajuda que salvaria vides" i ha confirmat que "la gent està tornant a les seves cases a tota Gaza després de l'alto el foc". "És essencial que es permeti a la UNRWA distribuir els subministraments per cobrir necessitats urgents i recolzar la recuperació", ha plantejat.
CAMIONS CUSTODIATS
Mentrestant, mitjans palestins han publicat imatges dels camions d'ajuda entrant a la Franja sota custòdia d'individus armats amb porres. Els camions han estat albirats circulant en adreça nord a través de Jan Yunis (sud) i al centre de l'enclavament palestí de camí a la ciutat de Gaza, objectiu de la fase més recent de l'ofensiva militar israeliana.
De moment no ha transcendit l'afiliació del personal de seguretat o si tenen relació amb les autoritats del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que controla en enclavament.
Més tard, l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (OCHA) ha informat que hi ha "avanços reals" cap a la represa de l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza en un missatge publicat en X en el qual figura un vídeo amb una columna de camions avançant dins de l'enclavament palestí.
Entre les novetats, l'OCHA cita, la descàrrega i recollida de subministraments "crítics", el lliurament de combustible, aliments, medicines i productes d'higiene, el trasllat de l'ajuda més prop de la població necessitada, les comprovacions d'explosius en les carreteres i l'ajuda per a famílies desplaçades amb vista a l'hivern. "La nostra escalada està en moviment", ha indicat.
L'acord d'alto el foc i alliberament de presos i ostatges presentat pel president nord-americà, Donald Trump, i acceptat per Israel i Hamas, preveu l'entrada d'uns 400 camions d'ajuda humanitària al dia a la Franja de Gaza.
D'altra banda, la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), recolzada pels Estats Units i Israel, ha anunciat la seva intenció de tancar els seus centres de distribució d'ajuda humanitària en el sud de la Franja de Gaza, que reobriran després que siguin alliberats els ostatges israelians retinguts per les milícies gazatis, informa el diari 'The Times of Israel'.
Mitjans palestins han publicat imatges d'unes instal·lacions de la GHF abandonades a la zona del corredor de Netzarim, al centre de la Franja de Gaza. Aquest lloc va quedar abandonat el divendres després de la retirada de les forces militars israelianes del lloc.
Al sud de la Franja, i segons la televisió pública israeliana Kan, les autoritats israelianes han demanat a la GHF tancar les seves instal·lacions a les zones que continuen baix control militar israelià per permetre als soldats concentrar-se en l'alliberament dels ostatges.
"En els propers dies, durant el lliurament dels ostatges a Israel, hi haurà canvis tàctics en les operacions de la GHF i tancaments temporals d'alguns punts de distribució", ha explicat un portaveu de la GHF citat pel 'The Times of Israel'. "No hi ha canvi en el nostre pla a llarg termini", ha subratllat.