La UNRWA denúncia que sis dels seus treballadors han mort per un atac israelià en una escola a Gaza

És "el major nombre de morts" del personal de l'agència "en un sol incident", que deixa almenys 18 morts

Guterres qualifica l'atac de "totalment inacceptable" i de "dramàtica violació" del Dret Internacional Humanitari

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA) ha denunciat aquest dimecres que sis dels seus treballadors han mort per un atac israelià en una escola situada al camp de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza, que també s'ha cobrat la vida d'almenys 18 palestins.

"Aquest és el major nombre de morts entre el nostre personal en un sol incident. Entre els morts es trobava el director del refugi de la UNRWA i altres membres de l'equip que prestava assistència a les persones desplaçades", ha indicat a la xarxa social X.

L'agència ha indicat que aquesta escola, llar de 12.000 persones desplaçats --principalment dones i nens-- "ha estat atacada cinc vegades des que va començar la guerra". "Ningú està fora de perill a Gaza. Ningú se salva", ha agregat.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha assegurat que l'ocorregut és "totalment inacceptable", i que es tracta d'una "dramàtica violació" del Dret Internacional Humanitari.

"El que està passant a Gaza és totalment inacceptable. Una escola convertida en refugi per a unes 12.000 persones ha estat atacada novament per atacs aeris israelians. Sis dels nostres companys de la UNRWA es troben entre els morts. És necessari posar fi ara a aquestes dramàtiques violacions del dret internacional humanitari", ha expressat al seu compte de X.

Per la seva banda, el comissionat general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha ressaltat que des del començament de la guerra almenys 220 membres del personal de l'agència han mort a Gaza. "Matances sense fi i sense sentit; dia rere dia", ha assenyalat.

"El personal humanitari, les instal·lacions i les operacions han estat ignorades de manera flagrant i incessant des del començament de la guerra. Com més prevalgui la impunitat, més irrellevants seran el Dret Humanitari i la Convenció de Ginebra", ha subratllat.

L'Oficina de Mitjans del Govern de Gaza, controlat per Hamas, ha augmentat a 18 la xifra de morts, entre ells nens. L'Exèrcit israelià ha defensat que l'escola era utilitzada pel Moviment de Resistència Islàmica com un lloc "de comandament i control" per "planificar" operacions "terroristes" contra les forces israelianes.