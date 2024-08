La UNRWA denuncia que després de les noves evacuacions forçoses a Gaza "no queda lloc on refugiar-se"

MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA) ha denunciat aquest diumenge que després de les últimes evacuacions forçoses ordenades per les Forces Armades israelianes a la zona d'Al-Maghazi ja "no queda lloc on refugiar-se".

"Les famílies s'han vist obligades a fugir de la zona d'Al-Maghazi després d'una nova ordre d'evacuació emesa per les autoritats israelianes", ha explicat la UNRWA en un missatge publicat en el seu compte oficial a la xarxa social X.

L'organització recorda que "milers de persones de Gaza continuen patint pel desplaçament perquè no els queda cap lloc segur on anar". "Ja no queda més lloc on refugiar-se. Gaza necessita un alto-el-foc immediatament", ha exclamat.

La mateixa UNRWA informava dissabte que l'anomenada "zona segura" establerta per l'exèrcit d'Israel perquè centenars de milers de desplaçats palestins es refugiïn dels atacs contra Hamas s'ha reduït a tan sols un 11 per cent de l'extensió total de l'enclavament, ja superpoblat fins i tot abans de l'inici de l'ofensiva israeliana.

Aquesta zona es troba al sud-oest de la Franja de Gaza i és la destinació dels palestins evacuats per força per Israel. L'enclavament té una extensió total de 360 quilòmetres quadrats, per la qual cosa aquesta àrea de protecció ocuparia tan sols 39,6 quilòmetres quadrats.

Aquesta disminució del territori, denuncia la UNRWA, només fa que alimentar el "caos i la por entre la població desplaçada", que "no té cap lloc segur on anar".