Una universitat irlandesa multa un sindicat estudiantil amb 214.000 euros per protestes propalestines

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El centre universitari Trinity College de Dublín ha imposat al sindicat d'aquesta universitat una multa de 214.000 euros per les protestes de les últimes setmanes en rebuig a l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza.

Les protestes del Sindicat d'Estudiants del Trinity College de Dublín (TCDSU) han provocat el tall de l'accés a l'exposició 'Book of Kells' ('El Llibre de Kells'), una mostra sobre un escrit medieval ricament decorat que té lloc a la universitat i que atreu nombrosos turistes.

El Grup d'Acció Civil del Senat irlandès ja ha manifestat la seva "preocupació" per aquesta multa, que suposa un "precedent perillós" i que impedirà al sindicat prestar els seus serveis habituals, ja que suposa un 20 per cent del seu pressupost anual.

El comunicat d'aquesta comissió parlamentària adverteix que aquesta multa "vol generar un efecte paralitzant" i demostra "la falta de preocupació pel benestar estudiantil". A més, destaca el caràcter pacífic de les protestes, segons recull el portal de notícies irlandès Thejournal.ie.

La universitat ha defensat que dona suport al dret a la protesta estudiantil "complint les normes" i ha al·legat que les protestes han provocat un important impacte econòmic perquè els visitants no han pogut accedir a l'exposició del 'Llibre de Kells'. "Trinity té l'obligació de protegir el 'Llibre de Kells', que és un tresor nacional", ha ressaltat.

No obstant això, la senadora independent Lyunn Ruane, expresidenta del TCDSU, ha manifestat la seva "profunda decepció" per les "intimidacions" de la direcció de la universitat. "La protesta genera soroll per naturalesa, però és una acció que és tant un dret constitucional com una part fonamental de la nostra democràcia".

Per la seva banda, el TCDSU va iniciar divendres una acampada en solidaritat amb Gaza per exigir la ruptura de relacions de la institució educativa "conforme als principis de boicot, desinversió i sancions, a la qual cosa dona suport la vasta majoria d'estudiants i personal", ha explicat l'organització en un missatge a la xarxa social X.

La direcció de la universitat ha donat de termini fins a final de mes per al pagament de la multa i ha advertit que es podrien sancionar persones concretes vetant-les d'exàmens, provocant que perdin l'allotjament o directament amb l'expulsió.