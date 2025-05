Unicef condemna l'atemptat mortal contra un autobús escolar al Pakistan

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef) ha condemnat aquest dimecres per la nit l'atemptat contra un autobús escolar a l'estat pakistanès del Balutxistan, en el qual han mort almenys cinc persones, tres d'elles nens, i que Islamabad ha atribuït a Nova Delhi, subratllant que "els nens no són i mai han de ser objectius de la violència".

"Avui, nens del Balutxistan van emprendre el que hauria d'haver estat un viatge rutinari, ansiosos per començar un altre dia d'aprenentatge junt amb els seus amics. En lloc d'això, es van veure atrapats en un brutal acte de violència. Vides joves, somnis i futurs destrossats. Famílies destrossades", ha assenyalat en un comunicat en el qual ha lamentat que "les cicatrius físiques i emocionals queden per als nens supervivents".

L'Exèrcit pakistanès ha acusat directament a l'"Estat terrorista de l'Índia" d'estar darrere de l'atac, si bé les autoritats índies han rebutjat tals al·legacions.