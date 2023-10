Unes 3.000 tones d'ajuda humanitària esperen a Egipte l'obertura del pas de Rafah

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ONU i les ONG han acumulat a la zona nord d'Egipte unes 3.000 tones de subministraments que ja estan en espera de l'obertura del pas de Rafah, l'únic punt fronterer de la Franja de Gaza que no està controlat per Israel i punt vital d'entrada per a l'ajuda humanitària.

El Govern israelià va accedir dimecres a permetre l'entrada d'aquesta ajuda, després de deixar clar que no obriria els passos que controla i que qualsevol enviament s'havia de fer a través de Rafah. Les autoritats d'Egipte també ho han aprovat, si bé no s'han pres mesures concretes i persisteixen els bombardejos a diferents punts de la Franja.

El bloqueig ha derivat en una protesta als voltants del pas, segons fonts de la Mitja Lluna Roja egípcia citades per l'agència DPA. Desenes de persones, la majoria ciutadans que resideixen al Sinaí i els conductors dels camions atrapats --en total hi hauria 165 vehicles en espera--, es van començar a mobilitzar dimecres per mirar de pressionar les autoritats.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha reclamat un alto el foc humanitari "immediat", abans de viatjar a Egipte per tractar en persona l'actual situació amb el president Abdelfatah al-Sisi. A Egipte també hi està arribant l'ajuda noliejada per diferents governs estrangers, igualment en espera que la frontera amb Gaza es pugui obrir.