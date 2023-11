Unes 3.000 persones inicien una nova caravana de migrants des de la frontera entre Guatemala i Mèxic

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Uns 3.000 migrants han sortit durant les últimes hores des del municipi de Suchiate, a la part mexicana de la frontera entre Mèxic i Guatemala, per marxar cap al nord, direcció Tapachula.

L'objectiu és arribar a aquesta ciutat per fer tràmits en organismes com la Comissió Mexicana d'Ajuda a Refugiats i l'Institut Nacional de Migració (INM), informa el diari mexicà 'La Jornada'. Molts dels migrants fa dies que són a la frontera esperant atenció de l'INM, per la qual cosa finalment van decidir iniciar la marxa.

"A Hondures no hi ha feina, els diners que es guanyen no arriben, hi ha molta violència, no vam tenir més opció, anem amunt", ha relatat un emigrant hondureny, Arnoldo Paz, de 26 anys, que viatja amb la seva esposa, dos nens, el seu germà i una cosina.

La fila s'estén al llarg de dos quilòmetres de carretera i compta amb la custòdia de policies locals seguint el camí per on van passar a finals d'octubre 5.000 migrants més. El grup es va anar reduint i aquest cap de setmana, després de dues setmanes de caminada, un grup d'uns 1.500 ha arribat a l'istme de Tehuantepec, a Oaxaca.