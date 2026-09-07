La ultradretana AfD guanya les eleccions en Saxònia-Anhalt però es queda sense majoria absoluta

BSW, escissió antiimigración de l'Esquerra, veu "molts punts en comú" amb Alternativa per a Alemanya
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD, per les seves sigles en alemany) ha guanyat les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt(nord-est), encara que sense haver aconseguit els suports suficients per governar amb majoria absoluta, en uns comicis en els quals finalment ha aconseguit superar el llindar necessari per tenir representació parlamentària l'escissió antiimigració del partit L'Esquerra, l'Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), que s'ha obert a donar el seu suport "en funció dels temes" que es tractin.
L'AfD ha aglutinat el 43,8% dels vots emesos --més del doble del percentatge que havia aconseguit el 2021 (20,8%)--, la qual cosa es traduiria en 39 escons del total de 83 que acull la cambra estatal, segons les dades preliminars difoses per les autoritats electorals regionals.
En segon lloc se situa, amb un 17,2% de les paperetes, la conservadora Unió Demòcrata Cristiana (CDU), que ha vist el seu suport reduir-se a menys de la meitat del 37,1% que li havia donat la victòria el 2021 (19,9 punts menys). Amb aquestes dades, tindrà 15 representants.
En un tercer graó es troben l'històric Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD), Els Verds i L'Esquerra, formacions que, amb un 9,3%, 8,9% i 8,6% dels vots, respectivament, queden igualats a 8 escons cadascun.
En última instància entrarà al parlament de Saxònia-Anhaltl'Aliança Sahra Wagenknecht, que ha superat per tres desenes (5,3%) el mínim del 5% del vot necessari per obtenir representació, un límit que ha estat massa per al Partit Liberal Demòcrata (FDP), que perdrà els seus diputats en quedar-se amb amb prou feines un 2,6%, malgrat haver registrat en 2021 un 6,2%.
MALS RESULTATS PER CDU
Actualment, CDU, SPD i FDP governen Saxònia-Anhalten una coalició que, amb els nous resultats electorals, no podrà ser revalidada, com tampoc tindria els suports suficients una aliança en la qual Els Verds substituïssin a la sortint FDP.
Davant d'aquesta conjuntura, el líder regional de la CDU, Sven Schulze, ha afirmat que es tracta de "un dia fosc" per a la seva formació, mentre que el secretari general de l'SPD, Tim Kluessendorf, ha admès com a "dramàtics" els resultats, destacant que el seu partit ha aconseguit mantenir el seu suport, però ha reconeixent que "no és un gran èxit".
Malgrat si a ambdues formacions, junt amb Els Verds, s'unís L'Esquerra, sumarien tants escons com l'AfD, 39. A més, fora de les complicacions d'un acord de govern a quatre, la CDU compta amb una resolució que prohibeix la cooperació tant amb l'AfD com amb L'Esquerra.
LA BSW, CLAU, VEU "MOLTS PUNTS EN COMÚ" AMB AFD
L'entrada de la BSW constitueix una de les claus d'aquests resultats, doncs, malgrat ser una escissió de l'Esquerra, la formació de marcat caràcter antiimmigració comparteix punts de vista amb l'AfD en alguns temes. La formació podria, teòricament, donar el seu suport a un pacte entre els citats partits, però ha insistit a impulsar a "un ministre principal no partidista", una idea que impediria a Sven Schulze, de la CDU, continuar al capdavant de l'estat i que també ha estat rebutjada per l'Aliança per a Alemanya.
La cap de llista de l'Aliança en l'estat, Claudia Wittig, s'ha mostrat oberta a cooperar amb Alternativa per a Alemanya en certes qüestions polítiques. "Sempre prendrem les nostres decisions en funció dels temes", ha declarat en la cadena pública alemanya ARD.
Wittig ha considerat que seria "completament antidemocràtic no incloure (l'AfD) d'alguna manera al govern", encara que també ha manifestat la seva no disposició a votar per cap dels dos partits amb major percentatge de vot, reforçant la proposta del grup d'un ministre principal no partidista.
De totes maneres, i mentre que la CDU, l'SPD, els Verds i L'Esquerra ja han rebutjat qualsevol cooperació amb Alternativa per a Alemanya, Thomas Schulze, qui comparteix amb Wittig el lideratge de la candidatura en Saxònia-Anhaltde la BSW, ha subratllat que l'Aliança parlarà "amb tots els partits, inclosa l'AfD".
"Hi ha molts punts en comú. Ja tenim diversos punts d'acord, sobretot pel que fa a Rússia, on tots dos ens oposem a les sancions que estan pràcticament arruïnant la nostra economia", ha assenyalat, segons ARD.
AFANY DE GOVERN EN SOLITARI EN ALTERNATIVA PER A ALEMANYA
Per la seva banda, la victoriosa formació ultradretana s'inclina per un govern en solitari, com ha manifestat el seu cap de llista, Ulrich Siegmund. A més, diversos representants destacats de l'AfD han recalcat ja durant la nit electoral, segons ha recollit ARD, que el resultat constitueix un clar mandat perquè el partit formés govern.
Alternativa per a Alemanya no abandonarà els seus valors ni els seus objectius "per cap joc de poder", ha subratllat Siegmund en declaracions a la cadena públiza ZDF en les quals ha arribat a descartar coalicions que impliquin compromisos de gran abast pel que fa al seu programa. "En cas d'emergència, simplement hi haurà noves eleccions", ha advertit.
L'AfD està classificada com a partit d'extrema dreta per l'Oficina Estatal per a la Protecció de la Constitució des de 2023, sota l'argument que la formació ataca "els principis essencials de l'ordre democràtic lliure", en particular contra "la garantia de la dignitat humana consagrada en la Llei Fonamental". L'AfD ha apel·lat la classificació, però el procés es troba actualment suspès.
Si l'AfD arribés al poder, seria la primera vegada en la història de la República Federal d'Alemanya que un partit classificat com d'extrema dreta governaria un estat federal, ja que, encara que va guanyar les eleccions estatals en Turingia en 2024, no va aconseguir governar.
Segons la Constitució estatal, el nou Parlament estatal ha de reunir-se a tot tardar 30 dies després de les eleccions, és a dir, el 6 d'octubre, quan finalitza oficialment el mandat dels membres del gabinet. No obstant això, estan obligats a continuar exercint funcions oficials fins que es triï un nou govern.
D'altra banda, no existeix un termini límit per triar al nou ministre president. En aquesta elecció, sense debat i mitjançant vot secret, el candidat que obté la majoria dels vots al Parlament estatal en la primera volta resulta triat.
Si la primera volta fracassa, ha de celebrar-se una segona en set dies. Si en aquesta ronda tampoc es tria a cap candidat, el Parlament estatal decideix en un termini de 14 dies si dona per acabada la legislatura. Si la majoria dels membres no decideix posar fi al mandat, se celebra immediatament una nova ronda de votació i resulta triat el candidat que rebi la majoria dels vots emesos.