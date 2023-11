La ultradreta neerlandesa, davant la complexa tasca de formar govern després d'aconseguir la victòria al país

L'anterior govern va trigar gairebé 280 dies a formar-se després de llargues rondes de negociacions

La sorprenent victòria de l'ultradretà Partit de la Llibertat (PVV) en les eleccions celebrades dimecres als Països Baixos posa la formació de Geert Wilders en l'àrdua tesitura de formar govern en un país amb una política fortament fragmentada.

La formació, amb un discurs antiimmigració i contrari a l'islam, podria esdevenir el partit amb més nombre d'escons al Parlament neerlandès en aconseguir 37 dels 150 diputats a la cambra baixa, la qual cosa suposa el gir polític més important de la història del país.

Tot i que aquests resultats els situen més a prop dels 76 escons requerits per obtenir la majoria, el PVV necessitarà l'ajuda d'altres formacions per controlar el govern en un país amb un dels sistemes més proporcionals i més multipartidistes del món.

"Som el partit més votat del país i els asseguro que els electors han parlat", ha dit Wilders després de saber els primers resultats. Així, ha ressaltat que els ciutadans "tornaran a ser el primer" i que els contactes amb altres partits ja han començat. "Governarem", ha assegurat.

Així, ha puntualitzat que "el PVV vol treballar amb altres partits des d'una gran posició", si bé el bloc d'esquerres encapçalat per l'exvicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans ja ha descartat un pacte amb la ultradreta després d'obtenir 25 escons. "M'esperava més", ha dit Timmermans, que ha subratllat que continua defensant "l'estat de dret" abans de donar les gràcies als seus simpatitzants.

A ell s'hi afegeix el Nou Contracte Social (NSC) del democristià Pieter Omtzigt, principal favorit en les enquestes d'intenció de vot, que ha obtingut finalment 20 escons i que també descartava treballar amb Wilders, si més no per ara. Segons Omtzigt, els resultats aboquen de ple els Països Baixos en una "nova època" a nivell polític tot i que ha admès que la victòria del PVV suposa un "enorme xoc".

El polític neerlandès, catòlic practicant, aposta per un lideratge que inclogui la creació d'un Tribunal Constitucional i defensa el matrimoni homosexual, si bé no ha mostrat un posicionament clar al voltant de l'accés a l'avortament.

Dilan Yesilgoz, la candidata del Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) de l'encara primer ministre en funcions, Mark Rutte, no ha tancat no obstant això la porta a una negociació amb el líder de la ultradreta després d'obtenir 24 escons i s'ha mostrat més contundent a l'hora de prendre mesures contra la immigració. "Ara és el torn de Wilders i ha de demostrar que pot formar una majoria", ha dit.

Així mateix, ha descartat que la seva formació hagi comès cap error estratègic i ha afirmat que els resultats responen a la preocupació de persones que no han estat escoltades". "Si les continues ignorant en polítiques obtens això, i és el que està passant aquí", ha dit.

No obstant això, no és clar si el líder del PVV podrà tirar endavant aquesta coalició ni si seran capaços els partits d'esquerra restants de posar sobre la taula una solució viable que eviti convertir-se en un trencaclosques amb tendència a esquerdar-se per diferències internes.

Els diputats hauran de jurar el càrrec el pròxim 6 de desembre, i fins que es formi un nou govern Rutte continuarà al capdavant amb el gabinet actual en un país on l'anterior executiu va trigar gairebé 280 dies a formar-se després de llargues rondes de negociacions.

La política neerlandesa ha presenciat els últims temps una caiguda dels suports als dirigents i formacions més tradicionals, que han anat perdent vots gradualment en una tendència que s'ha fet plausible a gran part d'Europa.