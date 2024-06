La ultradreta demana "contenció" a Mbappé i que no doni "lliçons polítiques"

El primer ministre veu el futbolista en el seu paper de model per als joves



MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Les crides del futbolista Kylian Mbappé a votar en contra de la ultradreta no han agradat en el si de Reagrupament Nacional, que ha demanat al capità de la selecció francesa "una mica de contenció" i que no doni "lliçons polítiques" que, segons ells, no li correspon donar.

El vicepresident de Reagrupament Nacional, Sébastien Chenu, ha afirmat que "quan es té l'honor de vestir la samarreta de l'equip de França, cal tenir una mica de contenció", després que Mbappé va advertir que el país encara un moment "crucial" i va sortir en defensa "dels valors de la tolerància, la diversitat i el respecte davant els extrems".

Chenu ha afirmat en una entrevista a France Inter que "molts" dels simpatitzants del seu partit segueixen la selecció i "els agrada Mbappé". "No n'esperen lliçons polítiques. Té dret a tenir opinió, però no crec que les persones que considero desconnectades hagin de venir a donar lliçons als francesos", ha sentenciat.

Per la seva banda, el portaveu de Reagrupament Nacional, Laurent Jacobelli, ha reinterpretat les paraules d'Mbappé fins i tot assegurant que té "raó". "No em dono per al·ludit, ni el nostre partit, pel terme extrem", ha argumentat en una entrevista a Franceinfo.

MBAPPÉ COM A "MODEL"

En canvi, el primer ministre, Gabriel Attal, que aspira a la reelecció en les legislatives del 30 de juny i el 7 de juliol, ha considerat que Mbappé desenvolupa "el seu paper" i ha reivindicat la capacitat d'aquestes figures a l'hora de ser un model per als joves.

En aquest sentit, ha assegurat en unes declaracions a RTL que es va limitar a defensar "un deure cívic que és el del vot" i ha lloat de manera expressa que es posicionés contra l'extremisme, ja que considera que encoratgen "la divisió i l'odi". Ara, Attal, espera "que els joves revisin els programes, les idees (de cada partit) i es pronunciïn" a les urnes.