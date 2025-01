La ultradreta austríaca reivindica el dret a formar govern a l'espera de l'opinió del president

Van der Bellen estudia una coalició entre extremistes i conservadors o la convocatòria de noves eleccions

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Àustria, Alexander van der Bellen, estudia aquest diumenge el rumb polític a seguir al país després del col·lapse ahir a la tarda de les negociacions per a un govern de coalició que s'ha endut per davant el canceller i president del Partit Popular Austríac (OVP), Karl Niehammer, i reobre la possibilitat que l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPO), el més votat en els comicis del 29 de setembre, acabi de saltar un "cordó sanitari" ja completament fracturat i rebi mandat per formar govern.

"Veurem si el Partit Popular comprèn amb el que ha passat, encara que sigui una mica, el poder que ostenta la població a través de les urnes", ha declarat el líder del FPO, Herbert Kickl. "Ara s'estan enfrontant als enderrocs de la seva estratègia de prevenció", ha afegit sense elucubrar sobre l'opinió de Van der Bellen.

El cap del partit ultradretà a Viena, Dominik Nepp, ha ofert no obstant això dues alternatives: una negociació amb el Partit Popular, o la convocatòria de noves eleccions, segons va fer saber anit en una entrevista amb la radiotelevisió pública austríaca ORF. Segons els últims sondejos, el FPO experimentaria un notable augment en el seu suport, passant del 29% obtingut en les eleccions al Consell Nacional a prop del 35%.

Fonts del mitjà indiquen que Van der Bellen està pendent de la decisió dels populars sobre la possibilitat d'emprendre converses amb la ultradreta amb vista a una coalició de govern en la qual seria el soci menor, sabent que continuen per darrere en les enquestes de cara a uns possibles nous comicis.

En qualsevol cas, caldrà designar un nou canceller "de transició", un càrrec pel qual ja ha sonat el que va ser cap de govern, Sebastian Kurz. Kurz, no obstant això, no està interessat a tornar a ocupar el càrrec després que va marxar Nehammer , segons han confirmat fonts pròximes de l'agència DPA. Encara que l'excanciller va liderar una coalició amb el FPO entre 2017 i 2019, actualment està satisfet amb el seu paper d'empresari.

La direcció de l'OVP es reunirà avui a les 10.00 per tractar la situació, segons ha anunciat el partit en un comunicat recollit pel diari 'Die Presse'. Segons informacions de l'ORF, la direcció del FPO també s'ha reunit a Viena i està a l'espera dels esdeveniments futurs.

Passi el que passi, el partit amb mandat per formar govern s'enfrontarà al mateix desafiament econòmic que ha portat al col·lapse de les converses d'aquest dissabte: segons la Comissió Europea, el pròxim govern haurà d'estalviar entre 18.000 i 24.000 milions d'euros, en un país que fa dos anys que està en recessió, on la desocupació augmenta i el dèficit pressupostari se situa actualment en el 3,7% del producte interior brut (PIB), per sobre del límit del 3% fixat per Brussel·les.