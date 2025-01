La ultradreta alemanya tria per unanimitat Alice Weidel com a candidata a la cancelleria

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Els compromissaris de l'ultradretà partit Alternativa per a Alemanya (AfD) han elegit aquest dissabte per unanimitat la copresidenta de la formació, Alice Weidel, com a candidata a la Cancelleria del país a les eleccions legislatives del mes vinent.

Els gairebé 600 delegats van aprovar la figura de Weidel durant el congrés que AfD està celebrant aquest cap de setmana, entre fortes mesures de seguretat i protestes contra la formació, a la ciutat de Riesa, en el seu estat-bastió de Saxònia.

El copresident d'AfD, Tino Chrupalla, va obrir el congrés recordant el bon resultat que està obtenint el partit a les enquestes, que concedeixen a la formació un 20% d'intenció de vot. "Hem de deixar aquest percentatge enrere i continuar creixent", ha manifestat abans de presentar "la futura canceller".

Instants després, Weidel ha estat aclamada sense cap votació com a candidata del partit després que els delegats es van aixecar dels seus llocs alhora per dedicar a la copresidenta de la formació un fort aplaudiment.

"Felicitem la nostra nova candidata a cancellera, Alice Weidel, i esperem amb ànsies la campanya electoral", ha anunciat el partit en el seu compte oficial de la xarxa social X, el propietari de la qual, Elon Musk, ha donat suport públicament a la formació i fins i tot protagonitzat una entrevista amb l'ara candidata.

Weidel, de 45 anys, va dedicar bona part del seu discurs a anticipar les mesures per als primers 100 dies en el poder --malgrat que l'aliança conservadora, que encapçala les enquestes, ha promès que no negociarà amb la ultradreta-- entre elles "l'enderrocament de les turbines eòliques, aquests molins de la vergonya" per dedicar tots els seus esforços al ressorgir de l'energia nuclear, recull.