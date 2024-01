La ultradreta alemanya planteja un referèndum sobre la sortida de la UE si persisteix el "dèficit democràtic"

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) ha plantejat la possibilitat de celebrar un referèndum sobre la permanència del país a la UE en cas d'arribar al poder si no hi ha reformes que permetin resoldre el "dèficit democràtic" que consideren que hi ha a Brussel·les.

Així ho ha plantejat una de les líders de la formació, Alice Weidel, en una entrevista a 'Financial Times' en la qual s'ha referit al cas del Regne Unit i el Brexit com un "model" quant a "decisions sobiranes".

En aquest sentit, i amb el partit a l'alça en les enquestes --ja és la segona formació en intenció de vot, només per darrere del bloc conservador--, Weidel ha apostat per emprendre negociacions per solucionar el que considera un "dèficit democràtic", dins el qual ha esmentat el fet que la UE compti amb un govern que "no ha estat elegit", en al·lusió a la Comissió Europea.

"Però si no és possible la reforma, si no aconseguim recuperar la sobirania dels estats membres de la UE, hauríem de deixar que la població decideixi, com va fer el Regne Unit", ha afegit, en parlar obertament d'una iniciativa que no compta amb l'aval de cap altre partit a Alemanya i que fins i tot té un complicat encaix legal.