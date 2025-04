AfD encapçala per primera vegada una enquesta d'intenció de vot

BERLÍN 9 abr. (DPA/EP) -

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) figura per primera vegada al capdavant d'un sondeig d'intenció de vot, una fita que coincideix amb la recta final de les negociacions entre les dues grans formacions històriques, la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i el Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), per conformar una 'gran coalició' de govern.

L'AfD, que ja va quedar en segon lloc en les eleccions generals del juliol, obtindria ara el 25 per cent dels vots si es tornessin a convocar eleccions, segons un sondeig d'Ipsos. Figura un punt per sobre del bloc de la CDU i la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU).

Per la seva banda, els socialdemòcrates queden relegats al 15 per cent, mentre que els verds i l'esquerra apareixen empatats en aquest sondeig amb un 11 per cent cadascun.

El CDU i l'SPD han tancat aquest mateix dimecres un acord per poder governar, el qual donarà al democristià Friedrich Merz les claus de la cancelleria. El mateix Merz va reconèixer que el seu objectiu era concretar el futur govern abans de Setmana Santa, en un context marcat per la possible resposta europea als aranzels imposats pels Estats Units.