La ultraconservadora Sanae Takaichi, nova líder del partit del Govern i favorita a nova primera ministra

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La ultraconservadora Sanae Takaichi s'ha convertit aquest dissabte en la nova líder del Partit Liberal Democràtic del Japó, el partit del Govern nipó, i té a l'abast de la mà convertir-se el proper 15 d'octubre, prèvia votació al Parlament, en la nova primera ministra del país.
Takaichi, de 64 anys, ha derrotat en la votació final al seu gran rival, el ministre d'Agricultura Shinjiro Koizumi, fill de l'exprimer ministre japonès Junichiro Koizumi.
Les opcions de Takaichi per acabar reemplaçant definitivament a l'exprimer ministre Shigeru Ishiba són enormes perquè el PLD, en coalició amb el seu soci menor, el partit Komeito, segueix sent la major força al Parlament i els partits d'oposició manquen ara mateix de la unitat suficient com per oposar-se al mandat.