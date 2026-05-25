Uganda confirma dos nous casos sospitosos d'ebola vinculats al brot detectat a RDC

Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Arxiu
MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat d'Uganda ha confirmat aquest dilluns dos nous casos d'ebola vinculats al brot declarat aquest mes a la República Democràtica del Congo (RDC), la qual cosa eleva el nombre total de casos sospitosos en territori ugandés a set.
"Els dos nous casos confirmats són treballadors sanitaris ugandesos que treballen en un centre de salut privat a Kampala. Tots dos pacients han estat ingressats en la unitat de tractament designada i estan rebent atenció mèdica", ha indicat el director general del servei de salut, Charles Olaro, en un comunicat recollit pel diari 'Monitor'.
Les autoritats han informat que tots els potencials contactes d'aquests casos han estat "registrats per al seu seguiment" i han instat a la població a informar "immediatament" al seu centre de salut més proper davant de símptomes compatibles amb la malaltia.