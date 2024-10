Von der Leyen veu possible una adhesió de Montenegro a la Unió Europea per 2028

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha continuat aquest dissabte amb la seva gira pels Balcans amb una visita a Montenegro, un país que té "a l'abast" aconseguir el seu objectiu d'incorporar-se a la Unió Europea en 2028.

"És un objectiu molt ambiciós i està a l'abast", ha assegurat Von der Leyen des de la capital del país, Podgorica, on ha recomanat a les autoritats que tinguin la mirada posada en aquest any "per complir amb tots els requisits per aconseguir-ho".

"Montenegro ha fet un gran treball en l'agenda de reformes. En total, s'espera que el país rebi més de 380 milions d'euros en el marc del Pla de Creixement. Començant amb 27 milions d'euros per a cap d'any", ha assegurat la presidenta.

Von der Leyen ha parlat acompanyada en roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Montenegro, Milojko Spajic, en l'última etapa de la seva gira pels Balcans occidentals, que també va incloure a cinc països que aspiren a unir-se al bloc: Albània, Macedònia del Nord, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, i Kosovo.

Montenegro va sorgir recentment com el favorit entre sis nacions balcàniques, que es troben en diferents etapes del procés de negociació. L'ex-república iugoslava, de 600.000 habitants, va votar en un referèndum en 2006 per independitzar-se de Sèrbia i va iniciar converses amb la UE en 2012.