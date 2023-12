La UE ultima sis nous vols amb ajuda humanitària per a la Franja de Gaza

BRUSSEL·LES, 6 des. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea té previst organitzar aquest mes sis nous ponts aeris amb ajuda humanitària per a la Franja de Gaza, la qual cosa elevarà a més de 30 els vols i a més 1.000 les tones traslladades des de l'esclat de l'actual conflicte entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) fa gairebé dos mesos.

La Comissió Europea ha explicat aquest dimecres en un comunicat que en els sis vols pendents s'enviaran articles d'higiene i material mèdic, entre altres béns, proporcionats per Espanya, Bèlgica, Irlanda, Alemanya, Grècia, Luxemburg, Portugal, Eslovàquia i Alemanya.

Espanya també va col·laborar en un enviament previ, el 29 de novembre, amb ajuda per contribuir a l'atenció sanitària a Egipte de les persones que han pogut abandonar durant aquestes últimes setmanes la Franja de Gaza.

El comissari de Gestió de Crisi europeu, Janez Lenarcic, ha advertit que "les necessitats humanitàries de la població afectada (a la Franja de Gaza) mai no han estat tan grans" com ara, fruit del conflicte que es va iniciar el 7 d'octubre arran dels atemptats perpetrats per Hamas, que van derivar en una ofensiva militar israeliana.

"Al mateix temps, les conseqüències de la crisi afecten països veïns com Egipte. La UE treballa sense descans amb els seus socis humanitaris, els Estats membre i les organitzacions humanitàries per brindar una resposta humanitària global i una ajuda en matèria de protecció civil on són necessàries", ha conclòs.