La UE ultima un pla de pau de 10 punts per a Pròxim Orient basat en els dos estats i l'exclusió de Hamas

Deixa en mans d'israelians i palestins el text final a partir de línies mestres traçades prèviament en una conferència internacional

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea està preparant un pla de deu punts per a una solució "creïble i integral" al conflicte a Pròxim Orient basat en la coexistència de dos estats, palestí i israelià, i la normalització de relacions entre Israel i els països de la regió, segons un esborrany inicial recollit pel portal Euractiv, especialitzat en informació de la Unió Europea.

El pla contempla l'Autoritat Palestina com a representant reconeguda pel poble palestí a Gaza i Cisjordània en el que es tractaria de l'exclusió del moviment islamista palestí Hamas, en un full de ruta que començaria en ferm amb la celebració d'una "Conferència Preparatòria de Pau" amb la presència de la Unió Europea, els Estats Units, Egipte, Jordània, l'Aràbia Saudita, la Lliga Àrab i les Nacions Unides.

No obstant això, els participants en aquesta conferència estarien "en tot moment i en cada pas en contacte" amb responsables israelians i palestins als quals informarien de l'evolució dels esdeveniments, si bé els primers passos d'aquest pla no contemplen "esforços perquè tots dos es vegin les cares".

Israelians i palestins no començarien a participar activament en les converses fins un any després d'aquesta conferència, el termini estimat per la UE per fixar les línies mestres d'aquest pla de pau, que serà presentat a les parts "en conflicte" com a "base per a negociacions finals".

"Els tocaria a ells (israelians i palestins) la negociació del text final", afegeix l'esborrany recollit per Euractiv.

Sense precisar detalls, la UE considera que un element essencial per a aquest pla seria "el desenvolupament de fermes garanties de seguretat tant per a Israel com per al futur Estat palestí independent", condicionat a partir del "complet reconeixement diplomàtic mutu i la integració de tots dos a la regió".

A més, el pla contempla la incorporació d'un "paquet de suport a la pau", entès com un conjunt de "mecanismes polítics i de seguretat, tant regionals com globals" a disposició tant d'israelianes i palestins "a partir del dia que concloguin el seu acord de pau".

De moment, i de nou segons Euractiv, el representant de la UE per al procés de pau, Sven Koopmans, ja ha mantingut converses preliminars referents a això amb Egipte, Jordània, l'Aràbia Saudita i la Lliga Àrab per "intentar reviure" el procés i ha plantejat la possibilitat de celebrar una trobada per discutir específicament la proposta inicial de la UE abans de l'esmentada conferència internacional.