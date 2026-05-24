La UE i R.Unit demanen a Iran i a EUA que certifiquin el seu acostament amb la signatura d'un esperat acord

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat a Iran i a Estats Units que signin un esperat acord de principis per asseure les bases d'un alto el foc indefinit, que porten pronosticant durant les últimes 24 hores el president nordamericà, Donald Trump, o el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
"Vull celebrar el progrés que estem veient cap a un acord entre Estats Units i Iran", ha manifestat Von der Leyen en xarxes socials, abans d'advocar per una solució que "rebaixi de debò la gravetat del conflicte, reobri l'estret d'Ormuz i garanteixi la llibertat de navegació" a la zona, ara mateix sota control iranià.
Von der Leyen ha reclamat garanties que Iran no desenvoluparà un arma nuclear i ha instat a Teheran al fet que posi fi "les seves activitats desestabilitzadores a la regió, directament o a través de tercers, i posi fi als seus atacs contra els seus veïns".
Malgrat l'optimisme d'Estats Units, el portaveu d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, avisava el dissabte que existien encara importants diferències, començant per la situació del programa nuclear iranià; un procés que Iran sempre ha defensat com un dret legítim amb finalitats pacífiques.
Sobre els atacs regionals, Iran ha esgrimit que tenien com a objectiu posicions militars d'EUA, si bé han causat desenes de víctimes civils.
Per la seva banda, el primer ministre britànic, Keir Starmer, també ha exigit la reobertura "sense condicions ni restriccions" de l'estret d'Ormuz i garantit que el seu país treballarà amb els seus aliats per "aprofitar la inèrcia" d'un possible acord de principis per acabar d'impulsar "una solució a llarg termini" a la regió.