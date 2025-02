La UE respondrà "amb fermesa i immediatament" si Trump imposa aranzels "injustificats" per l'IVA

Brussel·les veu els aranzels com un "pas en la direcció equivocada"

BRUSSEL·LES, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea (UE) respondrà "amb fermesa i immediatament" si el nou president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, compleix l'amenaça d'imposar aranzels "recíprocs" a la UE per l'IVA, perquè considera que seria una barrera comercial "injustificada" que perjudicaria tant els europeus com els nord-americans.

"És un pas en la direcció equivocada. La UE continua compromesa amb un sistema comercial global obert i predictible que beneficiï totes les parts", ha dit la Comissió Europea en un comunicat difós aquest divendres.

Brussel·les adverteix que els aranzels són en si mateix "un impost" i deixa clar que el bloc respondrà amb fermesa a qualsevol "barrera injustificada al comerç lliure i just, especialment quan les taxes són utilitzades per desafiar polítiques legals i no discriminatòries".

D'aquesta manera, els serveis comunitaris defensen els sistemes impositius europeus contra els quals Trump diu que prepara uns aranzels que defineix com "recíprocs". Brussel·les afirma, a més, que la UE manté els aranzels "més baixos del món" i no veu cap justificació perquè els EUA elevin els seus gravàmens sobre les importacions europees.

"Els aranzels augmenten la incertesa econòmica i pertorben l'eficiència i la integració dels mercats mundials", continua la declaració publicada per l'executiu comunitari, qui insisteix que "els aranzels són un impost i, imposant gravàmens, els EUA estan gravant els seus propis ciutadans, elevant el cost a les empreses i sufocant el creixement i alimentant la inflació".

La Comissió Europea insisteix, així mateix, que la UE és una de les economies "més obertes" del món, amb un 70% de les importacions que entren al mercat comunitari amb zero aranzels i que compta amb "tres vegades més" pactes comercials amb tercers països dels que té els EUA.

VON DER LEYEN PARLA DE MESURES CLARES I PROPORCIONADES

En un acte de campanya en suport a la CSU a Alemanya, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha dit aquest divendres davant els mitjans que els EUA són un soci preferent amb el qual la UE vol cooperar, però que les "guerres comercials no són rendibles per a ningú" i que la imposició d'aranzels injustificats a la UE "no quedarà sense resposta".

"Prendrem contramesures proporcionades i clares", ha continuat Von der Leyen, repetint la posició que Brussel·les manté des que Trump va signar l'ordre de taxar amb un 25% les importacions d'acer i alumini que entrin al mercat nord-americà a partir del 12 de març, incloses les produccions europees.