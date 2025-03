La UE respon amb contramesures de 26.000 milions d'euros als aranzels "injustificats" dels EUA a l'acer

BRUSSEL·LES 12 març (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea (UE) imposarà a partir de l'abril diversos aranzels per un valor de fins a 26.000 milions d'euros a una àmplia gamma de productes procedents dels Estats Units (EUA) en resposta als aranzels "injustificats" del 25% que la nova administració de Donald Trump aplica des d'aquest dimecres a les importacions d'acer i alumini europeu.

L'executiu comunitari "lamenta la decisió dels EUA d'imposar aquests aranzels, que són injustificats i perjudicials per al comerç transatlàntic, nocius per a les empreses i els consumidors i que sovint deriven en preus més elevats", diu la UE en resposta a Washington.

En concret, Brussel·les reactivarà els aranzels que va imposar en les crisis comercials del 2018 i 2020 i engegarà un nou paquet en resposta a les taxes nord-americanes, que afecten més de 18.000 milions d'euros de contingents europeus.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha deixat clar que la UE "lamenta profundament" les mesures dels EUA perquè els aranzels "són impostos" i en un context de tantes "incerteses geopolítiques i econòmiques" aquestes mesures només poden perjudicar l'economia.

Brussel·les estima en uns 28.000 milions de dòlars l'impacte dels aranzels nord-americans sobre l'acer, l'alumini i productes derivats europeus, per la qual cosa respon amb taxes a les importacions d'una variada gamma de productes nord-americans que va des d'aliments fins a marques emblemàtiques com el whisky Bourbon o les motocicletes Harley-Davidson.

El bloc europeu no descarta que el cas arribi a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) o que Brussel·les recorri a altres mesures de represàlia com el mecanisme contra ingerències estrangeres, però les fonts consultades insisteixen ara com ara en el paquet anunciat per "mostrar la determinació" dels 27, tot i que apunten que "hi ha totes les opcions damunt la taula".