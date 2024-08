La UE reitera que els resultats a Veneçuela no poden ser reconeguts "sense evidències" i apunta a un triomf opositor

MADRID/BRUSSEL·LES, 5 ago. (EUROPA PRESS

Els Estats membres de la Unió Europea han reiterat aquest diumenge que els resultats de les eleccions de Veneçuela presentats pel Consell Nacional Electoral (CNE) - , que atorguen la victòria al president del país, Nicolás Maduro, amb el 51% dels vots, no poden ser reconeguts "sense evidències que ho recolzin", assenyalant que les actes publicades per l'oposició apunten a un triomf del seu candidat, Edmundo González.

En una declaració de l'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, en nom dels 27, assenyala que "malgrat el seu propi compromís, el CNE no ha publicat encara les actes oficials dels col·legis electorals. Sense proves que les sostinguin, els resultats publicats el 2 d'agost pel CNE no poden ser reconeguts".

En aquest sentit, fa un pas més i apunta al triomf opositor en els comicis presidencials en assenyalar que les còpies de les actes electorals publicades per l'oposició, i revisades per diverses organitzacions independents, "indiquen que Edmundo González Urrutia sembla ser el guanyador de les eleccions presidencials per una majoria significativa".

La declaració dels 27 lamenta que el retard de la publicació de les actes de votació llançaran "més dubtes sobre la credibilitat" del procés electoral, del qual ja hi ha informes que indiquen que "no va complir les normes internacionals d'integritat electoral".

Per tot això, la UE insisteix en la necessitat d'una verificació independent de les actes per part d'una "entitat de reputació internacional" i el "respecte de la voluntat del poble veneçolà" com a forma que el país surti de la seva actual crisi humanitària i econòmica.

"En aquest moment crític, és important que les manifestacions i protestes continuïn sent pacífiques. La Unió Europea fa una crida a la calma i a la moderació. Les autoritats veneçolanes, incloses les forces de seguretat, han de respectar plenament els Drets Humans, inclosa la llibertat d'expressió i de reunió", ha afegit el comunicat de Borrell en nom dels 27.

Igualment, el text mostra la seva preocupació pel nombre de detencions, una xifra que varia entre 980 --segons l'ONG Fòrum Penal Veneçuela-- i 2.000 --segons el mateix Maduro--, i ha instat a les autoritats a posar fi als arrests arbitraris, a la repressió i a la retòrica de violència contra opositors.

Es tracta de la primera declaració conjunta de la UE des de l'esclat de la crisi a Veneçuela després d'un intent fallit la setmana passada per les reticències d'Hongria que va evitar que el text sortís en nom dels 27.

MADURO CÀRREGA CONTRA BORRELL

Per la seva banda, el mandatari veneçolà ha qualificat de "vergonya" que Borrell parli sobre "repressió" al mateix temps que "va portar a Ucraïna a una guerra" i "calla davant de la massacre a Gaza".

"La mateixa Unió Europea que va reconèixer a (Juan) Guaidó, una vergonya, el senyor Borrell que va portar a Ucraïna a una guerra i ara es renta les mans, calla davant de la massacre de Gaza i el genocidi (...) ara diu que a Veneçuela hi ha repressió a manifestacions pacífiques", ha asseverat Maduro en un discurs compartit per la presidència del país.

D'igual forma, ha reaccionat el ministre d'Exteriors veneçolà, qui ha recordat que la "UE amb Guaidó 1.0 va ser derrotada" i que "la de Guaidó 2.0 --en referència a la proclamació de González com a president-- també serà aixafada per la dignitat popular i les seves institucions".

"Aquest 6 d'agost es compleixen 200 anys de la Batalla de Junín, on l'Exèrcit Llibertador va tirar a plom als imperialistes europeus, no som una colònia. Senyor Borrell, tregui els seus nassos de Veneçuela, respecti i faci silenci, que aquí hi ha un poble que es va guanyar a sang i foc la seva independència. Els seus protegits feixistes no tornaran mai més", ha afegit en el seu compte de la xarxa social X.

Durant la mateixa jornada, Maduro ha condecorat a diversos oficials de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) que han resultat ferits durant les multitudinàries manifestacions de l'oposició, i ha destacat el paper del cos en la preservació del país el seu "dret a la pau".

"El paper que ha jugat i que està jugant la Guàrdia Nacional per preservar-li a Veneçuela el seu ple dret a la pau, l'ordre intern, a la llei, a la constitució, al dret a la pau i a l'harmonia entre els veneçolans i veneçolans", ha expressat el president veneçolà, segons la cadena Globovisión.

A més, ha transmès les seves condolences als familiars dels dos membres del GNB que van morir "en les emboscades de criminals contractats i preparats per a aquest cop d'estat ciberfeixista criminal".