UE.- El PPE guanya les eleccions i puja la ultradreta, segons els primers resultats oficials

BRUSSEL·LES, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular Europeu (PPE) guanya les eleccions al Parlament Europeu amb 189 escons dels 720 del nou hemicicle, millorant la seva marca de la legislatura anterior en 13 escons, seguit de Socialistes i Demòcrates (S&D), que es manté com a segona força malgrat perdre quatre escons i quedar-se amb 135 eurodiputats, segons els primers resultats oficials, que mostren també una pujada de la ultradreta.

Els liberals europeus (Renew) segueixen com a tercera força a l'Eurocambra però ho fan amb una caiguda de 22 escons: dels 102 de la legislatura que acaba als 80 que apunten les projeccions que, segons la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, "ofereixen la primera fotografia realista de la desena legislatura".

També han patit una retallada en els seus resultats els Verds europeus, que passen de 71 a 52 escons, i una rebaixa més moderada l'Esquerra europea, que suma 36 eurodiputats, un menys que els 37 del mandat anterior.

Aquests primers resultats apunten, a més, a una pujada de la presència de l'extrema dreta, amb Conservadors i Reformistes (ECR, formació en la qual s'inscriuen Vox i els Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni) que suma tres escons fins als 72 i Identitat i Democràcia (ID, amb Agrupació Nacional de Marine Le Pen) que aconsegueix els 58 escons en sumar 9 representants.

Altres partits de la ultradreta europea apareixen de moment com No Inscrits o 'altres';per exemple, el partit d'Alternativa per a Alemanya que obté 16 escons o l'espanyol Salf, que entra per primera vegada el Parlamento Europeu amb tres escons.

Segons ha explicat l'encara presidenta de la institució, ara comencen "setmanes" de negociacions per constituir els grups que formaran l'Eurocambra en la desena legislatura i "formar majories per treballar en un programa polític que marqui la senda de la Unió Europea".

La Conferència de Presidents, que formen els líders de tots els grups amb presència al Parlament sortint, es reunirà aquest dimarts per fer balanç i fixar el full de ruta per a la constitució de la nova Eurocambra, la sessió inaugural de la qual tindrà lloc el 16 de juliol a Estrasburg (França).