La UE pacta les primeres regles per limitar els riscos de la intel·ligència artificial

BRUSSEL·LES, 9 des. (EUROPA PRESS) -

Els negociadors del Parlament Europeu i del Consell (governs) han aconseguit aquest divendres, després de més de 35 hores de negociació, tancar un acord històric per fixar les primeres regles amb les quals limitar els riscos de la intel·ligència artificial (IA), que previsiblement podrà entrar en vigor el 2026.

"Acord!", ha escrit a les xarxes socials el comissari d'Indústria i Serveis Digitals, el liberal francès Thierry Breton, al costat d'un gràfic per destacar que la Unió Europea és l'única regió del món amb una regulació. Després de l'acord polític assolit aquest divendres, la nova normativa encara necessita l'adopció formal per part del Consell i del ple del Parlament Europeu per ser efectiva.

"Ho hem aconseguit!", ha dit, per la seva banda, la vicepresidenta de la Comissió Europea encarregada de l'Estat de dret, Vera Jourova, qui, recordant el resultat d'una prova que havia fet dies anteriors amb ChatGPT, ha celebrat que la nova llei d'intel·ligència artificial sigui "el porter de la festa de la innovació que només deixa entrar les IA més genials, segures i responsables".

Els negociadors del Parlament Europeu i del Consell van iniciar dimecres la que havia de ser l'última ronda de negociació per a un acord que finalment no ha arribat fins a última hora de divendres, després de superar els últims esculls respecte a la vigilància biomètrica i l'ús per part de les forces de seguretat.

Una altra de les claus ha estat com introduir regles específiques per als models fundacionals, com les plataformes ChatGPT o DALL-E, que van veure la llum quan la Comissió Europea ja havia presentat la seva primera proposta de regulació, per la qual cosa aquest capítol s'ha anat desenvolupant en el curs de la negociació.

L'objectiu de la nova regulació europea és fixar estàndards de seguretat i de drets fonamentals que evitin que la tecnologia s'utilitzi amb finalitats repressives, de manipulació o discriminatòries, però sense que es tradueixi en una hiperregulació que afecti la competitivitat de la Unió Europea.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha reaccionat a les xarxes socials immediatament per celebrar el "moment històric", ja que la UE comptarà amb una legislació "avantguardista, responsable, integral i que marcarà estàndards globals".

Paral·lelament, la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, ha destacat que es tracta d'un marc legal que permetrà "el desenvolupament d'una intel·ligència artificial en la qual es pot confiar".