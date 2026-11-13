La Unió Europea enviarà cinc països a les converses de pau sobre Ucraïna

DUBLÍN 13 nov. (de l'enviada especial d'EUROPA PRESS Laura García Martínez) -
Els líders de la Unió Europea (UE) no han arribat aquest divendres a un acord per designar una única veu que representi els europeus en les converses de pau entre Ucraïna i Rússia auspiciades pels Estats Units (EUA), per la qual cosa enviarà un "equip europeu" integrat per representants de les institucions europees d'Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Polònia.
"Els líders han acordat que el nostre equip europeu per a les negociacions sobre la pau a Ucraïna siguin les institucions de la UE i l'E5 de la Coalició dels Voluntaris", ha indicat el president del Consell Europeu, António Costa, en una conferència de premsa al final de la cimera informal de caps d'estat i de govern de la UE celebrada a Dublín.
"Acollim amb satisfacció tots els esforços diplomàtics destinats a portar Rússia a la taula de negociacions. Estem plenament compromesos amb donar suport al procés en curs i esperem que doni resultats concrets", ha afegit.
En sortir de la reunió, el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha avançat que hi havia consens perquè al format conegut com E3 --Alemanya, França i Regne Unit-- s'hi unissin Polònia i Itàlia, a més de representants de la Comissió Europea i del Consell Europeu.
Amb tot, el mandatari portuguès ha avisat que aquest equip "encara no té un mandat concret" sinó que està pensat per assistir a les converses per assolir la pau a Ucraïna, però en cap cas per abordar qüestions que tinguin a veure amb l'arquitectura de la seguretat europea.