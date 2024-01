UE.- Michel retira la seva candidatura a les europees i esgotarà el mandat com a president del Consell Europeu

BRUSSEL·LES, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha anunciat aquest divendres la seva decisió de retirar-se com a candidat de Moviment Reformista Belga (MR) a les eleccions del Parlament Europeu del juny vinent i esgotar el seu mandat al capdavant de la institució europea, en resposta a les fortes crítiques rebudes des de diferents sectors per la situació d'interinitat en què quedaria el Consell després de la seva sortida prematura.

"No vull que aquesta decisió ens distregui de la nostra missió ni soscavi aquesta institució i el nostre projecte europeu, tampoc que s'utilitzi indegudament per dividir el Consell Europeu", ha declarat en un comunicat que ha compartit a les seves xarxes socials, on lamenta que la seva candidatura hagi provocat "una acalorada controvèrsia mediàtica".

Segons ha relatat Michel, ell mateix havia previst ja que les seves aspiracions a eurodiputat generarien polèmica, però va subvestimar "la magnitud i radicalitat d'algunes reaccions negatives, no dins del Consell Europeu, sinó fora", una situació que ha lamentat.

"Accepto la legitimitat de qualsevol crítica i qualsevol argument intel·lectual. Per descomptat, qualsevol situació té diversos punts de vista possibles, però els atacs personals s'estan apoderant cada vegada més del discurs democràtic objectiu", ha recalcat l'ex primer ministre belga.

En aquest context, Michel ha reconegut que la situació generada li fa replantejar-se a tots els nivells, inclòs per l'impacte que provoca en el seu àmbit personal, el "compromís electoral" al que, diu, ha dedicat la seva vida "durant els últims 30 anys".

"Per aquestes raons, i per mantenir el focus en la meva missió, no seré candidat en les eleccions europees. Dedicaré tots els meus esforços en les meves responsabilitats actuals amb ferma determinació fins al final. Sempre seré un fervent defensor d'una Europa democràtica, forta, unida i propietària de la seva destinació", ha resolt un Michel que afegeix que al final del seu mandat es prendrà "un temps per reflexionar".

En cas que Michel hagués aconseguit un escó en el Parlament Europeu en les eleccions d'aquest estiu, l'ex primer ministre belga hauria d'abandonar la presidència del Consell Europeu, que va assumir en 2019, mesos abans d'esgotar el seu mandat al novembre d'aquest mateix any.

Encara que des del seu equip va defensar que no existien impediments legals i que el relleu només obligaria el successor a tenir un inici primerenc, altres veus van veure un risc en què el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, prendrà provisionalment les regnes de la institució, mentre que ostentaria la presidència de torn del Consell de la UE mentre es decidia el reemplaçament de Michel.